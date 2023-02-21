Путин: мы делали все возможное, чтобы решить все мирным способом

Владимир Путин также заявил, что решение начать военную операцию было принято для защиты людей на «исторических землях», для обеспечения безопасности России и для ликвидации угрозы, которая исходила от «неонацистского режима», сложившегося на Украине после переворота в 2014 году. «Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи», — сказал президент.
Сегодня, 21 февраля, Владимир Путин обращается с первым со ввода войск на Украину посланием к Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Гостином дворе. В прошлом году оно не состоялось, что объяснялось «интенсивной динамикой событий», «необходимостью зафиксировать результаты». Источники «Ъ» сообщали, что работа над текстом послания не велась, потому что недостаточно понятна ситуация в зоне военной операции на Украине.
Военная операция России на Украине началась по приказу Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Изначально ее целями были названы «демилитаризация и денацификация» Украины. В ходе встречи с членами СПЧ президент говорил, что конфликт на Украине развязали ее тогдашние власти в 2014 году. По его словам, целью развязанной войны стало подавление волеизъявления проживающих в Донбассе людей.