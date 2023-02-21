12:54 (мск), источник: Известия
«Мы защищаем свою жизнь. А цель Запада — неограниченная власть»
Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Основные цитаты.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Российский президент Владимир Путин 21 февраля выступает с посланием Федеральному собранию. В этом году в центре внимания — специальная военная операция. Ключевые цитаты из выступления — в материале «Известий».
С сегодняшним посланием я выступаю в сложное — мы все об этом знаем — рубежное для нашей страны время. В период кардинальных перемен во всем мире, которые определяют будущее нашей страны и народа. Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи.
Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на своем языке. Боролся и не сдавался. Верил и ждал, что Россия придет на помощь. Мы делали все возможное — действительно, все возможное, — чтобы решить эту проблему мирными средствами. Вели переговоры, чтобы решить эту проблему. Но за нашей спиной, как мы теперь знаем, велись другие разговоры. Они (западные лидеры) занимались подлогом, крючкотворством. Закрывали глаза на репрессии киевского режима. (…) В западных училищах натаскивали участников националистических батальонов, поставляли оружие. Помним мы и о потугах киевского режима получить ядерное оружие. Ведь говорили об этом публично.
Они снова гордятся этим, называя и Минские соглашения, и Нормандский формат дипломатическим блефом. Получается, что пока пылал Донбасс, они, по сути, играли краплеными картами. Также двулично они вели себя, разрушая Югославию, Иран, Ирак, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. За годы колониализма они привыкли вести себя по-господски.
Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота после 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю, и мы о таких планах знали.
Западные люди превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. Мы отстаиваем не только свою позицию, но и то, что в мире в принципе не должно быть деления на цивилизованные страны и все остальные. Мы были открыты, искренне говорили с Западом. (…) И много лет предлагали нашим партнерам работать над этой проблемой.
Ни у одной страны мира нет такого количества баз за рубежом, как у США. Их сотни — сотни баз по всему миру — вся планета ими утыкана. В одностороннем порядке они разрывали основополагающие соглашения, поддерживающие мир на планете. И, наконец, в декабре 2021 года мы официально направили США и НАТО договоры о безопасности. Но по всем ключевым для нас позициям получили прямой отказ. Тогда стало понятно, что отмашка для агрессивных действий дана, и останавливаться они не собираются. Угроза нарастала.
Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Мы защищаем свою жизнь. Мы защищаем свой дом. А цель Запада — неограниченная власть. На кону (для Запада) стояли триллионы долларов, возможность и дальше обкрадывать целые народы, публично оскорблять их лидеров.
Напомню, в 1930-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они фактически пытаются сделать анти-Россию. Этот проект уходит корнями еще в XIX век. (…) Ничего нового нет. Никакой новизны. Запад форсировал этот проект, поддержав антиконституционный переворот на Украине. У ВСУ и Нацгвардии Украины особой популярностью пользуются шевроны эсесовских соединений. Удивительно, что на Западе это никто из власть предержащих не замечает. А почему? Потому что им, извините меня, наплевать, на кого делать ставку в борьбе против России. Проект «антироссия», по сути, часть реваншистской политики против нашей страны.
Мы не воюем с народом Украины — я уже много раз говорил. Этот народ Украины, по сути, сам стал заложником киевского режима. О людях никто не думал, их готовили на заклание, и в конце концов превратили в расходный материал. Печально об этом говорить, но факт. Ответственность за эскалацию конфликта и потери, по сути, лежит на западных правительствах и, конечно, на действующем киевском режиме, для которого украинский народ, по сути, чужой.
Чем более дальнобойные орудия будут поставляться Украине, тем дальше мы должны будем отодвигать угрозу от наших границ. По сути, они хотят перевести локальный конфликт в глобальный. Мы именно так это понимаем.
Слышали ли вы, что сейчас (на Западе) идут разговоры о гендерно-нейтральном Боге? Не много людей на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе. Элиты сходят с ума. Но это уже не лечится. А мы обязаны защитить наших детей. И мы это сделаем.
Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм. Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины, пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут, им с этим жить, главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку.
О защитниках Отечества.
Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость, сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам Донецких и Луганских корпусов. Хочу принести свои извинения — простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. (…) Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам и фельдшеров, санинструкторам, медсестрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепление восстанавливают жилье, дороги, гражданские объекты, рабочим и инженерам оборонных заводов, которые работают сейчас практически круглосуточно в несколько смен, сельским труженикам, которые надежно обеспечивают продовольственную безопасность страны. Я благодарю учителей, которые искренне заботятся о молодых поколениях России, особенно тех кто работает в сложных по сути прифронтовых условиях. Мы все понимаем, как тяжело сейчас отцам, матерям, которые потеряли своих защитников.
Наш долг — поддержать их семьи. (…) Семья каждого участника СВО должна быть в зоне постоянного внимания, окружена почетом и заботой. На их просьбы надо откликаться сразу, без волокиты. Предлагаю создать специальный адресный фонд. Он будет координировать вопросы предоставления социальной, медицинской, психологической поддержки. Отдельная задача — организация долговременного ухода на дому, услуги протезирования для всех, кто в них нуждается. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник, свой координатор. У нас уже действуют меры поддержки ветеранов Великой Отечественной, участников других конфликтов. Не исключаю, что в будущем фонд может включить в себя и эти задачи. Сегодня вместе переносят тяготы службы кадровые службы, мобилизованные и добровольцы. (…) Однако обращения, которые поступают ко мне и губернаторам говорят, что не все вопросы снабжения и медицинской помощи решены.
Считаю необходимым установить для всех участников СВО, включая добровольцев, регулярный отпуск не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи.
В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота должен положен реальный боевой опыт, полученный во время СВО — он чрезвычайно для нас важен, можно сказать бесценен.
Сегодня на наших оборонных заводах, в конструкторских бюро трудятся как опытные специалисты, так и молодые, верные традициям русских оружейников — сделать все для победы. Предлагаю запустить программу льготного жилья для сотрудников ОПК. Мы безусловно обсуждали этот вопрос с правительством, поручаю проработать все детали и незамедлительно перейти к строительству такого арендного жилья.
Запад развернул против нас не только военный информационных, но и экономический фронт, но нигде, нигде ничего не добился и не добьется. Более того, инициаторы санкций наказывают сами себя. Спровоцировали закрытие (у себя в странах) предприятий, энергетический кризис. Они (инициаторы санкций) хотят заставить российский народ страдать. Но их расчет не оправдался. Российский бизнес восстановил логистику. Укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство.
Российский бизнес восстановил логистику. Укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство. Многие базовые — гражданские — отрасли в прошлом году не только не сократили, а напротив нарастили темпы производства. (….) Сельское хозяйство показало двузначные темпы роста. Спасибо большое, низкий поклон нашим аграриям. Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее.
Смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим задачам. Стратегическая задача — вывести экономику на новые рубежи. (…) Сегодня — время возможностей. Надо убрать любые межведомственные противоречия, недомолвки и прочую чушь. Все для дела, все для результата. Открытие небольших семейных предприятий — это уже победа. (…) Вклад каждого в общий успех — вот что важно.
На каких направления надо сосредоточить партнерскую работу государства, регионов, бизнеса? Первое, будем выстраивать новые логистические коридоры. (…) Особое внимание будем уделять международному коридору (судоходному) Север-Юг. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией и Пакистаном. Это способствует решению задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Уже в следующем 2024 году не менее 80 процентов федеральных трасс и половины региональных трасс будут приведены в нормативное состояние. Уверен, мы сделаем это.
Продолжится и программа бесплатной газификации. Для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе — они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к газоснабжению.
С этого года начнется программа ремонта систем ЖКХ. Важно, чтобы программа получила мощный старт.
Запущен механизм промышленной ипотеки. Сумма такого кредита — до 500 млн рублей. С этого года действует и новый режим промышленных кластеров, в которых снижена фискальная нагрузка. Уже в этом году ожидаемый размер инвестиций может составить порядка 2 трлн рублей. Прошу правительство максимально ускорить запуск этих проектов. (….) Знаю, как финансовый блок не любит льготы, но творческий подход в данном случае востребован.
Благодаря сильному платежному балансу, России не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги. Российские банки работают солидно и устойчиво, обладают большим запасом прочности. По итогам прошлого года банковский сектор в целом сработал с прибылью. По оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция приблизится к целевому показателю — 4%. А значит, кредит для реального сектора должен стать доступнее.
Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму (страхования) — до 2 миллионов рублей. Надо также защитить и другие крупные вложения граждан.
Именно частный бизнес доказал, что умеет быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Поэтому каждая деловая инициатива должна получить поддержку. Считаю в этой связи правильным вернуться к пересмотру некоторых статей УК в части экономических составов. Конечно, нельзя допустить вседозволенности, но и перегибать палку тоже нельзя. Одновременно прошу правительство в тесном союзе с парламентом предложить дополнительные меры по деофшоризации экономики. Бизнес должен действовать на территории России — это базовый принцип.
Материал обновляется в онлайн-режиме.