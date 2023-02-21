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12:43 (мск), источник: © РИА Новости

Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин в ходе президентского послания Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки участников специальной военной операции.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Так, для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов будет создан специальный фонд. Он будет координировать решение всех социальных вопросов, за каждым будет закреплен социальный работник.

Фонд будет работать по принципу одного окна, его отделения уже в этом году появятся во всех регионах страны.

Создание специального фонда для помощи ветеранам, военнослужащим и их семьям не снимает ответственности со всех органов власти, подчеркнул Путин.

Кроме того, президент поручил установить двухнедельный отпуск раз в полгода, не считая дороги, для всех участников спецоперации. Президент напомнил, что служба на фронте связана с колоссальными нагрузками.

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