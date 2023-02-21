Президент объявил о новых мерах поддержки участников спецоперации

Так, для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов будет создан специальный фонд. Он будет координировать решение всех социальных вопросов, за каждым будет закреплен социальный работник.
Фонд будет работать по принципу одного окна, его отделения уже в этом году появятся во всех регионах страны.
Создание специального фонда для помощи ветеранам, военнослужащим и их семьям не снимает ответственности со всех органов власти, подчеркнул Путин.
Кроме того, президент поручил установить двухнедельный отпуск раз в полгода, не считая дороги, для всех участников спецоперации. Президент напомнил, что служба на фронте связана с колоссальными нагрузками.