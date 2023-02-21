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13:03 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер Италии прибыла в Киев для встречи с Зеленским

РИМ, 21 фев — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник прибыла на поезде в Киев, где она встретится с Владимиром Зеленским, сообщил новостной телеканал RaiNews24.

Источник: AP 2022

Накануне Мелони нанесла визит в Варшаву, где провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. В ходе совместной пресс-конференции по итогам этого визита она напомнила, что Италия с самого начала конфликта на Украине оказывала Киеву финансовую, военную и гуманитарную поддержку.

«Украина может рассчитывать на Италию», — подчеркнула она.

После назначения в октябре прошлого года на пост премьер-министра Мелони провела с Зеленским несколько телефонных разговоров, которые тот охарактеризовал как «очень сердечные». 9 февраля они впервые встретились в Брюсселе на полях саммита ЕС.

Местные СМИ не раз указывали, что в ходе визита в Киев Мелони намерена подтвердить безусловную поддержку Украины и приверженность своего правительства «атлантизму». Согласно информации RaiNews24, в ходе ее встречи с Зеленским речь пойдет также об участии Италии в процессе восстановления Украины. В этой связи Мелони может выступить с предложением о проведении в Италии в ближайшие месяцы специальной конференции, посвященной данной проблематике.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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