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14:56 (мск), источник: © РИА Новости

Путин перечислил меры поддержки жителей новых регионов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин во время послания Федеральному собранию выступил с инициативой расширить программу материнского капитала на новые российские регионы.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Президент напомнил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после вхождения в состав России имеют право на эту меру поддержки.

«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России», — сказал Путин.

Власти в свое время приняли подобное решение для Крыма и Севастополя, уточнил глава государства.

Президент пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией», — пояснил российский лидер.

По его словам, именно те, кто родился в Донбассе и сражался за него, должны стать опорой развития новых регионов.

«Теперь мы снова вместе, а значит, стали еще сильнее. И сделаем все, чтобы на наши земли вернулся долгожданный мир. За это, за предков, за будущее детей и внуков, за воссоединение нашего народа сражаются наши герои», — указал Путин.

Как отметил глава государства в конце прошлого года, программу материнского капитала продлят до конца 2026 года.

В этом году размер поддержки на первенца составляет 590 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 780 тысяч.

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