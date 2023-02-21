Путин объявил об односторонней приостановке участия в договоре СНВ-III

«В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях», — сказал он.
Глава государства сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов», — отметил Путин.
Он напомнил, что при этом в январе НАТО потребовала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», — подчеркнул Путин.
По его словам, Вашингтон сейчас задумывается об испытаниях своего ядерного оружия. В связи с этим глава государства поручил Минобороны России и Росатому быть готовыми к проведению своего испытания ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы их проведем», — подчеркнул Путин.