14:16 (мск), источник: Коммерсантъ
«Это они развязали войну»
Послание Путина Федеральному собранию. Главное.
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Президент Владимир Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. На этот раз мероприятие проходило в Гостином дворе. Президент уделил особое внимание спецоперации на Украине, оценил геополитическую ситуацию, поручил модернизировать вооруженные силы и объявил о новых мерах соцподдержки. А под конец заявил о том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Главное из его выступления — в подборке «Ъ».
С 2014 года Запад обманывал Россию, выдавая Минские соглашения и «нормандский формат» за попытку дипломатически решить конфликт в Донбассе, в то время как подготавливал Украину к войне. НАТО не отказывалось от расширения на восток. Украину превращали в «анти-Россию», чтобы использовать ее как таран. России отказывались давать гарантии безопасности. Таким образом, «это они развязали войну», которую Россия пытается остановить.
Владимир Путин поручил создать специальный государственный фонд, который будет заниматься помощью семьям погибших и раненых участников СВО. Работа в нем должна вестись «без казенщины и бюрократии». За каждой семьей погибшего или пострадавшего участника СВО должен быть закреплен свой персональный соцработник.
Для всех участников СВО должен предоставляться регулярный отпуск не меньше 14 дней без учета времени на дорогу не реже, чем раз в полгода.
Отличившиеся во время СВО должны быть востребованы в органах власти всех уровней.
Все компоненты вооруженных сил должны стать такими же современными, как и ядерные силы РФ. Уровень оснащения ядерных сил современными компонентами Владимир Путин оценил в 91%. Для этого должно быть развернуто серийное производство современных вооружений.
Для работников ВПК поручено запустить программу льготной аренды жилья. В первую очередь она коснется значимых с точки зрения ВПК городов, индустриальных и научно-исследовательских центров.
Западу не удалось экономически одолеть Россию. ВВП в прошлом году вопреки страшным прогнозам упал на 2,1%. Уровень безработицы упал до исторически минимальных 3,7%.
«Перегибать палку ни к чему». Президент рассчитывает на совместную работу правительства, парламента, правоохранительных органов и деловых объединений в этом вопросе.
В течение 10 лет в сферу ЖКХ планируется инвестировать не менее 4,5 трлн руб.
Страховка для добровольных пенсионных накоплений должна возрасти до 2,8 млн руб.
Россия до конца сельхозгода может довести экспорт зерна до 55−60 млн т.
МРОТ должен быть повышен на 10% с 1 января следующего года.
Президент предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет.
Налоговый вычет по расходам на образование детей должен быть увеличен с 50 до 110 тыс. руб., а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств — со 120 тыс. до 150 тыс. руб.
В новых договоренностях о ядерном сдерживании нужно учитывать и арсенал Франции с Великобританией.
Если США проведут испытания новых видов ядерного оружия, то же сделает и Россия.