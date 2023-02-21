14:29 (мск), источник: RTVi
«Никаких выводов не сделано». Стрелков раскритиковал содержание послания Путина
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков остался недоволен содержанием послания президента России Федеральному собранию.
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В послании не прозвучало ни слова о тех мерах, которые необходимо было бы предпринять, чтобы изменить ход войны на победоносный, на позитивный, заявил он в разговоре с RTVI.
"Не сказано ни слова об изменении режима специальной военной операции, которая, как известно, не имеет никакого юридического режима, не сказано ничего о мобилизации промышленности, тыла, не сказано ни слова о введении военного положения, военной юриспруденции, и вообще не сказано ни о чем.
Больше всего президент, по моим подсчетам, жаловался на партнеров, но при этом не сказал ни слова о том, как собирается противодействовать этому — кроме очень туманных высказываний в отношении того, что чем более дальнобойное оружие будет поставляться, тем дальше будет продвигаться фронт от границ Российской Федерации.
Кроме того, совершенно не услышал того, на что не рассчитывал, но в тайне на это надеялись многие: не сказано ни слова о неудачах, о поражениях и о виновниках этих неудач и поражений. Общий смысл выступления президента в том, что все хорошо, все прекрасно, армия воюет прекрасно, все у нас хорошо с оружием, а будет еще лучше — с экономикой тоже и с военным производством тем более.
Я вынужден констатировать, что никаких выводов не сделано из неудач прошедшего времени, все будет продолжаться в том же самом духе, без радикальных изменений, а ни к чему хорошему это, к сожалению, не приведет".
Президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в 18-й раз. В этом году основной темой выступления стала военная операция и противостояние с Западом.