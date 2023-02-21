Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену во время визита в Киев

«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев — по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», — сообщил глава ФСБ.
Бортников утверждает, что Украина грозит России терактами. Он полагает, что «за угрозами со стороны Украины стоит Запад». По его словам, ФСБ делает все, «чтобы их исключить». В этом контексте Бортников упомянул взрыв грузовика на Крымском мосту, который ФСБ признала терактом.
Глава ФСБ сообщил, что сотрудничество России и США на уровне спецслужб все еще продолжается, главным образом по линии решении вопросов международного терроризма. Однако он отметил, что это сотрудничество «далеко не на таком уровне, на котором было раньше».
В Белом доме говорили, что связывались с российским руководством незадолго до визита Байдена в Киев. Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Россию уведомили о визите «за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации». Как ответили в Москве, он не говорил.
20 февраля Джо Байден был в Киеве с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным источников Bloomberg, о визите Байдена в Киев не знали многие в Белом доме и Пентагоне. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором Джо Байден и Владимир Зеленский идут по Михайловской площади в Киеве под звуки сирены. По данным Reuters, воздушная тревога на тот момент была ложной. 21 февраля американский президент прибыл в Польшу.