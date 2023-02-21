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18:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен: США по-прежнему готовы к диалогу об ограничении вооружений с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему готовы в любое время обсуждать с Россией ограничения вооружений.

Ранее сегодня, 21 февраля, во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостановит участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США (ДСНВ). Блинкен назвал это заявление «глубоко прискорбным и безответственным», его слова приводит агентство Reuters.

«США будут внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия. Мы, конечно же, позаботимся о том, чтобы в любом случае мы занимали надлежащую позицию для безопасности нашей собственной страны и безопасности наших союзников», — сказал госсекретарь США.

Путин, обосновывая приостановку участия в ДСНВ, заявил, что российские заявки по договору отклоняются США, а НАТО говорит, что хочет нанести стратегическое поражение России.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

Справка
Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, единственном в настоящее время действующем договоре об ограничении вооружений между Россией и США.

Мария Федотова

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