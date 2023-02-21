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Послание Путина. Главное
18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 21 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Президент уделил особое внимание спецоперации на Украине, оценил геополитическую ситуацию, поручил модернизировать вооруженные силы и объявил о новых мерах соцподдержки.


Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ

Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США.

США заявили о готовности обсудить с РФ ограничение вооружений

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему готовы в любое время обсуждать с Россией ограничения вооружений.

Бортников: РФ не давала гарантий Байдену во время визита в Киев

В Белом доме говорили, что связывались с российским руководством незадолго до визита Байдена в Киев.

Киев получил от Китая пункты мирного урегулирования

Источники Bloomberg сообщали, что китайский проект будет включать в себя призыв к прекращению огня и поставок оружия.

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