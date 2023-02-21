18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 21 февраля
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Президент уделил особое внимание спецоперации на Украине, оценил геополитическую ситуацию, поручил модернизировать вооруженные силы и объявил о новых мерах соцподдержки.
Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему готовы в любое время обсуждать с Россией ограничения вооружений.
В Белом доме говорили, что связывались с российским руководством незадолго до визита Байдена в Киев.
Источники Bloomberg сообщали, что китайский проект будет включать в себя призыв к прекращению огня и поставок оружия.