Боррель рассказал о вопросе Ван И о разнице в поставках оружия России и Украине

«Он спросил: “Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?”» — процитировал Ван И европейский чиновник (цитата по ТАСС).
Боррель добавил, что объяснил Ван И разницу и рассказал, какую угрозу представляют боевые действия на Украине для ЕС. Разговор с китайским представителем глава дипломатии ЕС назвал откровенным. По словам Борреля, Ван И подчеркнул, что Китай «не дает России оружия и не даст».
19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены возможными планами Китая поставить России летальное оружие для использования на Украине. По его словам, речь идет о «целом ряде вещей, от боеприпасов до самого оружия». После этого постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что поставки Китая оружия России станут «красной линией» для США.
Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Ван И сообщил, что до конца февраля Пекин опубликует «концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности» на основе предложений Си Цзиньпина. По данным Bloomberg, план Китая по урегулированию ситуации на Украине включает введение перемирия и отказ от поставок оружия Киеву.