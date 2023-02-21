Правительство повысило тариф за проезд автомобилей по платным дорогам

Согласно документу, если участок дороги находится в концессии, водители легковушек заплатят 16,5 рубля за 1 км (ранее — 12 рублей), за проезд по платным искусственным дорожным сооружениям (мосты, путепроводы, тоннели и подобные сооружения — прим. ТАСС) — 115,5 рубля за 1 км (ранее — 84 рубля).
Для других транспортных средств с двумя и более осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой от 2 до 2,6 м, проезд по новым платным трассам (которые не находятся в концессии) обойдется в 12 рублей, по существующим — 6,75 рубля за 1 км. Стоимость проезда по искусственным дорожным сооружениям составит 43,5 рубля за 1 км. В случае трассы, которая находится в концессии, проезд для такого типа транспорта будет стоить до 173,5 рубля за 1 км, по мостам и до 25 рублей за 1 км в целом.
В свою очередь для грузовых автомобилей с тремя осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой 2,6 м и более, проезд по новым платным трассам будет стоить 25 рублей за 1 км, по реконструированным — 14,25 рубля за 1 км. При этом стоимость проезда по мостам, путепроводам и другим искусственным сооружениям для таких грузовиков составит 91,5 рубля за 1 км.
Ранее стоимость проезда для таких грузовиков составляла от 9,5 рубля за 1 км для новых и реконструированных дорог, а также 66,5 рубля за 1 км для мостов. Для трасс, которые находятся в концессии, предельный тариф для грузовиков вырастет с 38,5 рубля до 53 рублей за 1 км проезда по дорогам и с 269 рублей до 370 рублей за 1 км за проезд по мостам.
Указанные тарифы подлежат ежегодной индексации путем умножения на накопленный с 2022 года к текущему году индекс потребительских цен, определяемый в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ.
Как изменится система расчета
Прежняя версия тарифов была утверждена в 2016 году и подразумевала ежегодную индексацию. Диверсификация оплаты стоимости проезда зависела от типа транспортного средства (легковые автомобили, грузовики и другие категории), вида участка трассы: дорога или искусственное сооружение, а также наличия концессионера. Теперь уровень тарифа также зависит от того, является ли трасса реконструированной или построенной с нуля.
При этом госкомпания «Автодор» со среды 22 февраля уже запланировала ежегодную индексацию тарифов на проезд по дорогам, находящимся в ее доверительном управлении. В частности, проезд по всем платным участкам дороги М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара протяженностью 925 км на легковом автомобиле обойдется 2855−3510 рублей в зависимости от дня недели. По М-11 «Нева» для легкового транспорта цена проезда по участку от Солнечногорска до Твери протяженностью 89 км — 390 рублей, проезд от Санкт-Петербурга до Твери оценивается в 2000—2100 рублей.
Эти суммы находятся в пределах тарифов, установленных предыдущим постановлением кабмина, а сама индексация проведена традиционно в начале года. Как отметили в «Автодоре», автоматического изменения тарифов на проезд по всем автодорогам в связи с принятием новой методики расчетов максимальных тарифов не планируется.
По оценке госкомпании, сдерживающим фактором для роста тарифа является конкуренция с альтернативными бесплатными автодорогами, а также другими видами транспорта. «Более того, установление тарифа для пользователей выше экономически обоснованного уровня невыгодно для обеих сторон, это может привести к существенному снижению интенсивности движения и недополучению доходов от сбора платы за проезд», — отметили в «Автодоре».
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