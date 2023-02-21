Байден: США и их партнеры объявят на этой неделе о новых санкциях против России

ВАРШАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Администрация США и партнеры Вашингтона намерены объявить на текущей неделе о введении новых санкций против России. Об этом заявил во вторник американский президент Джо Байден во время выступления в Варшаве.
По его версии, США вместе с союзниками принимают меры, чтобы «Россия платила» за проведение специальной военной операции на Украине. «Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим, который действовал против какой-либо страны. Мы объявим о новых санкциях на этой неделе совместно с нашими партнерами», — отметил Байден.
Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что антироссийские санкции являются лишь средством, а цель — заставить народ России страдать. По его словам, «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе».