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21:37 (мск), источник: Life.ru

МИД России допустил шаги навстречу США по ДСНВ при одном условии

Шаги со стороны России навстречу США в контексте ДСНВ возможны только при том условии, что Вашингтон проявит политическую волю для общей деэскалации, говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Источник: Reuters

«В Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

В МИД обратили внимание на то, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закреплённым в преамбуле СНВ-3 фундаментальным принципам. Министерство считает, что обстоятельства изменились коренным образом с момента заключения договора.

Тем не менее Москва продолжит соблюдать прописанные в документе количественные ограничения на стратегические наступательные вооружения для поддержания стабильности в ракетно-ядерной сфере.

Сегодня в Послании Федеральному собранию Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ — двустороннем договоре с США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Документ был подписан в 2010 году. Вашингтон не раз обвинял Москву в несоблюдении договорных условий и требовал вернуть практику инспектирования российских военных объектов. В России отвергли обвинения и отметили, что именно Штаты пытались обходить положения СНВ-3.

Справка
Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, единственном в настоящее время действующем договоре об ограничении вооружений между Россией и США.
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