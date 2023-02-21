21 февраля, источник: Известия
Захарова назвала Байдена недругом России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 21 февраля, назвала президента США Джо Байдена недругом после его слов о том, что НАТО и Запад не враг россиян.
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«В русском языке есть замечательное слово “недруг”. Оно хуже, чем враг», — написала дипломат в Telegram-канале.
Американский лидер 21 февраля в ходе выступления в Варшаве заявил, что США и страны Евросоюза (ЕС) не стремятся контролировать или уничтожить Россию.
При этом он добавил, что Вашингтон на текущей неделе объявит о новых санкциях против Москвы.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что цель антироссийских санкций в том, чтобы заставить граждан РФ страдать. По его словам, таким образом страны Запада хотят дестабилизировать российское общество изнутри.
В этот же день ЕС официально решил продлить санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года. Об этом стало известно из постановления Совета ЕС, опубликованного 21 февраля в «Официальном журнале ЕС». Решение вступает в силу на следующий день после публикации.
Накануне, 20 февраля, глава Евросовета Шарль Мишель признал, что все основные санкции против России уже были введены, все новые пакеты ограничительных мер направлены исключительно на закрытие слабых мест и предотвращение попыток обхода.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.