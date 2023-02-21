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23:13 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Продвижение штурмовых подразделений при полной огневой поддержке артиллерией, бронетехникой и другими огневыми средствами группировки «Юг» ВС РФ в районе Артемовска составило более 2,5 километра за двое суток, заявили во вторник в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Только за последние двое суток общее продвижение вперед, на подготовленные оборонительные позиции ВСУ, штурмовых подразделений в районе города Артемовск составило более двух с половиной километров. Успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки “Юг”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что командование российской объединенной группировки войск в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений.

«Несмотря на сложные метеоусловия в районе города Артемовск, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации», — добавили в Минобороны РФ.

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