В Минобороны рассказали о продвижении штурмовиков в районе Артемовска

«Только за последние двое суток общее продвижение вперед, на подготовленные оборонительные позиции ВСУ, штурмовых подразделений в районе города Артемовск составило более двух с половиной километров. Успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки “Юг”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что командование российской объединенной группировки войск в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений.
«Несмотря на сложные метеоусловия в районе города Артемовск, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации», — добавили в Минобороны РФ.