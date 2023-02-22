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03:32 (мск), источник: © РИА Новости

Небензя заявил о необходимости компенсаций за диверсии на «Северном потоке»

ООН, 22 фев — РИА Новости. Стоявшие за диверсией на «Северном потоке» страны должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Источник: AP 2022

«День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств — эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», — сказал Небензя.

«Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв “Северного потока” не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом. Только тогда у нас с вами есть шанс избежать этого хаоса», — подчеркнул он.

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