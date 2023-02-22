Небензя заявил о необходимости компенсаций за диверсии на «Северном потоке»

«День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств — эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», — сказал Небензя.
«Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв “Северного потока” не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом. Только тогда у нас с вами есть шанс избежать этого хаоса», — подчеркнул он.