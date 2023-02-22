Трамп заявил, что мир оказался на грани третьей мировой войны из-за «одержимых» дипломатов

«На протяжении десятилетий у нас были одни и те же люди, например, Виктория Нуланд, одержимые тем, чтобы затолкать Украину в НАТО, не говоря уже о поддержке Госдепартаментом восстаний на Украине. Эти люди долгое время стремились к конфликту, во многом как в случае с Ираком в другой части мира. Теперь мы находимся на грани третьей мировой войны. Многие люди этого не замечают, но я замечаю, я был прав насчет большого количества вещей», — сказал он.
«Мировая война никогда не была ближе, чем сейчас, — продолжил Трамп. — Нам надо очистить наш дом от всех разжигателей войны и тех, кто ставит Америку на последнее место, в “глубинном государстве”, Пентагоне, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности. Одна из главных причин, почему я был единственным президентом за многие поколения, который не начал какую-либо войну, заключается в том, что я не слушал катастрофические советы генералов, бюрократов и так называемых дипломатов в Вашингтоне, которые знают только, как ввязаться в конфликт, но не как из него выйти».
Трамп добавил, что в случае победы на президентских выборах он уволит всех «разжигателей войны и обманщиков» в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома.