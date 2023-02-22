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12:00 (мск), источник: РБК

Госдума одобрила приостановку участия России в договоре о ядерном оружии

Решение, о котором Владимир Путин объявил накануне в ходе послания Федеральному Собранию, теперь должен утвердить Совет Федерации.

Источник: РБК

Госдума на пленарном заседании приняла закон, внесенный президентом Владимиром Путиным, о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В тексте закона говорится, что решение о возобновлении участия страны в ДСНВ будет принимать президент России.

«За» проголосовали все присутствовавшие депутаты — 401 человек, или 89,1% от общего состава.

Действующий договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3, Россия и США заключили в 2010 году на срок в десять лет. Его подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама. В начале 2021 года его продлили до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало:

а) 700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;

б) 1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

в) 800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.

Для контроля ограничений проводятся взаимные инспекции.

Владимир Путин объявил о решении приостановить участие России в договоре в послании Федеральному собранию 21 февраля. В выступлении он указал, что нынешняя система контроля над вооружениями никак не регулирует количество ядерного оружия, которое есть у союзников США по НАТО — Франции и Великобритании, а российский инспекторов к мониторингу военных объектов в США не допускают. Президент напомнил, что США и НАТО прямо говорят о намерении нанести стратегическое поражение России.

«И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — указал Путин.

Россия и США приостановили взаимные инспекции в 2020 году — тогда это было связано с пандемией COVID-19. Они так и не были возобновлены.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России «безответственным» и вызывающим глубокое сожаление. Вашингтон, по его словам, по-прежнему готов в любой момент обсудить с Москвой вопросы ограничения вооружений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил сожаление в связи с решением Москвы. «С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена», — подчеркнул он и «настоятельно» призвал Россию вернуться к исполнению договора.

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