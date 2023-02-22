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13:30 (мск), источник: ТАСС

Отношения с Китаем, реакция на послание и приостановка ДСНВ. Темы брифинга Пескова

Отношения и контакты России и Китая, международная реакция на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, а также приостановка Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент работает в Кремле. Он примет главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), члена Политбюро ЦК КПК Ван И около 13:00 мск.

Также в Москве находится с визитом президент Южной Осетии Алан Гаглоев, после 14:00 мск в Кремле пройдут отдельные переговоры.

Планируются трансляции приветственных слов.

Посетит ли Путин митинг-концерт в Лужниках, Кремль проинформирует.

О реакции Запада на приостановку ДСНВ

Мы видим с вами первую реакцию, она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Эта реакция не дает нам надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам.

Пока в приоритете у России «обеспечение своей безопасности», в том числе в вопросах стратегической стабильности и ядерного контроля в ожидании момента, когда «партнеры созреют для нормального диалога».

Вернется ли Россия к ДСНВ, будет зависеть от позиции Запада: «Путин же четко обозначил то, что нас беспокоит». РФ видит вовлеченность НАТО в конфликт на Украине, альянс работает над тем, чтобы превратить локальный конфликт во вселенский, а также предпринимает меры, которые посягают на безопасность: «Мы должны на это отвечать».

Позиция Москвы по договору изменится, «как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность».

Об отношениях с Китаем

«Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог. В целом, мы дорожим и сохраняем наши отношения продвинутого стратегического партнерства, которое подразумевает регулярное общение глав государств».

«По мере того как очертание следующих контактов [глав обоих государств] будет проясняться, будем вас информировать».

Песков прокомментировал информацию о якобы идущих поставках китайского оружия РФ в рамках конфликта на Украине: «Не думаю, что могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители, — они уже ответили на этот вопрос, они решительно опровергли, здесь нечего добавить».

Когда и какой мирный план по Украине опубликует Пекин, нужно «спрашивать у китайских товарищей».

Об организации послания Федеральному собранию

Большое число приглашенных — «это решение администрации президента». «Состав приглашенных был во многом продиктован текущим моментом».

«С одной стороны, нужно было обеспечить эпидемиологическую безопасность, а с другой — уже условия позволяли пригласить большее количество людей». «Конечно, инфраструктура Гостиного двора позволила пригласить больше людей».

СМИ из недружественных стран «обращались за аккредитацией», но их не аккредитовали.

«Всегда выступления президента с ежегодным посланием Федеральному собранию — это событие, которое привлекает внимание мировой общественности и российской в первую очередь». «У президента по понятным причинам нет возможностей отслеживать все отклики, для этого есть соответствующие службы». «Не со всей этой информацией президент в состоянии ознакомиться».

О заседании в ООН по «Северным потокам»

«С одной стороны, удалось обратить внимание» на необходимость честного и подробного расследования. С другой стороны, мы видим глухую стену нежелания это делать со стороны стран коллективного Запада. Напротив, видим желание особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок«. “Будем дальше работать, чтоб не позволить им это сделать”.

Представители РФ «весьма ограничены в возможностях» участвовать в расследовании инцидентов с трубопроводами. Речь идет о территориальных водах государств, «которые категорически отказываются» допускать российскую сторону. «Россия будет продолжать делать все возможное».

О жалобах Евгения Пригожина

Песков не стал комментировать полемику по вопросу о якобы нехватке боеприпасов у ЧВК «Вагнер» и других противоречиях между добровольцами и военным ведомством. «В СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится все-таки к проведению непосредственно военной спецоперации, поэтому я оставляю это министерству обороны».

О якобы неудачных испытаниях МБР «Сармат»

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о публикации CNN со ссылкой на источники о якобы проведении испытания ракет «Сармат», предложил обратиться за этим в Минобороны.

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