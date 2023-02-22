Отношения с Китаем, реакция на послание и приостановка ДСНВ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент работает в Кремле. Он примет главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), члена Политбюро ЦК КПК Ван И около 13:00 мск.
Также в Москве находится с визитом президент Южной Осетии Алан Гаглоев, после 14:00 мск в Кремле пройдут отдельные переговоры.
Планируются трансляции приветственных слов.
Посетит ли Путин митинг-концерт в Лужниках, Кремль проинформирует.
О реакции Запада на приостановку ДСНВ
Мы видим с вами первую реакцию, она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Эта реакция не дает нам надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам.
Пока в приоритете у России «обеспечение своей безопасности», в том числе в вопросах стратегической стабильности и ядерного контроля в ожидании момента, когда «партнеры созреют для нормального диалога».
Вернется ли Россия к ДСНВ, будет зависеть от позиции Запада: «Путин же четко обозначил то, что нас беспокоит». РФ видит вовлеченность НАТО в конфликт на Украине, альянс работает над тем, чтобы превратить локальный конфликт во вселенский, а также предпринимает меры, которые посягают на безопасность: «Мы должны на это отвечать».
Позиция Москвы по договору изменится, «как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность».
«Лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог. В целом, мы дорожим и сохраняем наши отношения продвинутого стратегического партнерства, которое подразумевает регулярное общение глав государств».
«По мере того как очертание следующих контактов [глав обоих государств] будет проясняться, будем вас информировать».
Песков прокомментировал информацию о якобы идущих поставках китайского оружия РФ в рамках конфликта на Украине: «Не думаю, что могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители, — они уже ответили на этот вопрос, они решительно опровергли, здесь нечего добавить».
Когда и какой мирный план по Украине опубликует Пекин, нужно «спрашивать у китайских товарищей».
Об организации послания Федеральному собранию
Большое число приглашенных — «это решение администрации президента». «Состав приглашенных был во многом продиктован текущим моментом».
«С одной стороны, нужно было обеспечить эпидемиологическую безопасность, а с другой — уже условия позволяли пригласить большее количество людей». «Конечно, инфраструктура Гостиного двора позволила пригласить больше людей».
СМИ из недружественных стран «обращались за аккредитацией», но их не аккредитовали.
«Всегда выступления президента с ежегодным посланием Федеральному собранию — это событие, которое привлекает внимание мировой общественности и российской в первую очередь». «У президента по понятным причинам нет возможностей отслеживать все отклики, для этого есть соответствующие службы». «Не со всей этой информацией президент в состоянии ознакомиться».
О заседании в ООН по «Северным потокам»
«С одной стороны, удалось обратить внимание» на необходимость честного и подробного расследования. С другой стороны, мы видим глухую стену нежелания это делать со стороны стран коллективного Запада. Напротив, видим желание особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок«. “Будем дальше работать, чтоб не позволить им это сделать”.
Представители РФ «весьма ограничены в возможностях» участвовать в расследовании инцидентов с трубопроводами. Речь идет о территориальных водах государств, «которые категорически отказываются» допускать российскую сторону. «Россия будет продолжать делать все возможное».
О жалобах Евгения Пригожина
Песков не стал комментировать полемику по вопросу о якобы нехватке боеприпасов у ЧВК «Вагнер» и других противоречиях между добровольцами и военным ведомством. «В СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится все-таки к проведению непосредственно военной спецоперации, поэтому я оставляю это министерству обороны».
О якобы неудачных испытаниях МБР «Сармат»
Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о публикации CNN со ссылкой на источники о якобы проведении испытания ракет «Сармат», предложил обратиться за этим в Минобороны.