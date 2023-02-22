Путин на встрече с Ван И назвал Си Цзиньпина своим другом

«Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, что вы находитесь у нас, и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину», — сказал Путин в начале встречи.
Президент также отметил, что ждет с визитом в Россию Си. По оценке главы государства, на фоне сложной геополитической ситуации в мире сотрудничество РФ и КНР имеет важное значение для ее стабилизации.
Ван И в ответ передал Путину искренний привет от китайского лидера.
22 февраля Ван И встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровом. В ходе переговоров китайский дипломат подчеркнул, что Китай будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. Во время встречи Ван И также заявил, что рассчитывает на «выход на новые договоренности» с Москвой. Он добавил, что отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, и отметил, что Москва и Пекин привержены многополярному миру, несмотря на «переменчивость международной ситуации».
Накануне — 21 февраля — Ван И прилетел в Москву, где встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В ходе переговоров Ван И сравнил прочность отношений России и КНР со скалой, заявив, что они «выдержат испытания переменчивой международной ситуации». В заявлении КНР по итогам переговоров говорится, что обе страны выступили против любых форм одностороннего запугивания и за создание многополярного мира.
30 декабря 2022 г. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву с визитом весной 2023 г.