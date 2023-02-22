14:51 (мск), источник: ТАСС
Санду попросила Байдена увеличить финансовую помощь Молдавии
Президент Молдавии поблагодарила США за помощь в преодолении энергетического кризиса.
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КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду попросила на встрече с президентом США Джо Байденом в Варшаве увеличить финансовую помощь переживающей энергетический кризис республике.
«Молдавский лидер воспользовалась встречей, чтобы проинформировать президента США о сложностях в связи с войной на границах и необходимости увеличения помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости страны», — информирует в среду пресс-служба президента Молдавии.
Санду выразила благодарность США за помощь в преодолении энергетического кризиса, благодаря которой молдавское правительство смогло частично компенсировать малообеспеченным семьям подорожание цен на газ, электроэнергию и отопление жилья. Глава Молдавии отметила также, что полагается на помощь американского правительства в процессе диверсификации поставок энергоресурсов и укрепления энергетической безопасности республики.
Молдавия уже полтора года переживает тяжелый энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. За этот период тарифы на газ для потребителей выросли в семь раз, на электроэнергию — в три раза, на водоснабжение — вдвое. Летом в Кишиневе и других городах начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам 2022 года. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, милитаристские заявления в контексте украинского конфликта, а также за политическое давление на представителей оппозиции.