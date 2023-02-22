Минобороны пообещало соблюдать ограничения договора о ядерных ракетах

«Процесс обмена уведомлений в рамках соглашений 1988 г. между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме. С точки зрения, выполнения обязательств данного соглашения меры направлены на предотвращение ложных срабатываний, что является важным для поддержания стратегической стабильности», — сказал Ильин (цитата по «РИА Новости»).
После озвученного президентом России Владимиром Путиным решения о приостановке участия в договоре 21 февраля, в МИДе также заявили, что РФ намерена соблюдать количественные ограничения на носители.
В ведомстве сообщили, что решение российских властей обратимо, но для этого в «Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора».
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что шанс на возобновление СНВ-III (альтернативное название договора) в прежнем виде есть, но это зависит «целиком и полностью от поведения США, от осознания или неосознания пагубности курса, который они проводят на российском направлении».