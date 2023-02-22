Захарова заявила об отсутствии воли у Запада и Киева для достижения мира

«Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада и его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем», — отметила Захарова на брифинге.
Вместе с тем ранее в этот же день глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал огромной наивностью позицию, согласно которой отказ от военной помощи Киеву поможет завершить конфликт на Украине.
В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам. По его словам, на Западе отказались от переговоров, а также заставили киевский режим уйти с переговорного процесса в тот самый момент, когда еще была возможность закончить это политическим путем.