17:19 (мск), источник: ТАСС
КПРФ внесла в Госдуму проект Избирательного кодекса
В частности, он предусматривает отказ от дистанционного электронного голосования.
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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект Избирательного кодекса РФ, который в том числе предусматривает отказ от дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Документ опубликован в думской электронной базе в среду.
Как указано в документе, кодекс будет регулировать порядок организации и проведения выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также определять порядок организации и проведения референдумов. Документ также определяет избирательные права, права на участие в референдуме граждан, гарантии их реализации и защиты.
Разработчики, в частности, предлагают определить днем голосования на выборах третье воскресенье марта в году, в котором истекают сроки полномочий органов государственной власти, местного самоуправления и депутатов. Коммунисты также предлагают вернутся к однодневному голосованию. «Трехдневное голосование снижает уровень контроля общества за процедурой выборов, нарушается принцип непрерывности голосования, увеличиваются риски злоупотреблений, что в итоге приводит к подрыву доверия граждан к результатам конкретной избирательной кампании и избирательной системе в целом», — указывают авторы инициативы.
Кроме того, предлагается отказаться от ДЭГ. «Такая система позволяет манипулировать информационными данными, поскольку “ключи” от результатов дистанционного электронного голосования находятся в руках государства», — указывают авторы в сопроводительных материалах.