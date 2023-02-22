В Саудовской Аравии показали строительство «лежачего небоскреба» Здание-мегаполис станет самым экологичным в мире
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
22Прощание с Инной Чуриковой
Главное
Герои среди нас
17:19 (мск), источник: ТАСС

КПРФ внесла в Госдуму проект Избирательного кодекса

В частности, он предусматривает отказ от дистанционного электронного голосования.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект Избирательного кодекса РФ, который в том числе предусматривает отказ от дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Документ опубликован в думской электронной базе в среду.

Как указано в документе, кодекс будет регулировать порядок организации и проведения выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также определять порядок организации и проведения референдумов. Документ также определяет избирательные права, права на участие в референдуме граждан, гарантии их реализации и защиты.

Разработчики, в частности, предлагают определить днем голосования на выборах третье воскресенье марта в году, в котором истекают сроки полномочий органов государственной власти, местного самоуправления и депутатов. Коммунисты также предлагают вернутся к однодневному голосованию. «Трехдневное голосование снижает уровень контроля общества за процедурой выборов, нарушается принцип непрерывности голосования, увеличиваются риски злоупотреблений, что в итоге приводит к подрыву доверия граждан к результатам конкретной избирательной кампании и избирательной системе в целом», — указывают авторы инициативы.

Кроме того, предлагается отказаться от ДЭГ. «Такая система позволяет манипулировать информационными данными, поскольку “ключи” от результатов дистанционного электронного голосования находятся в руках государства», — указывают авторы в сопроводительных материалах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 100 кораблей Черноморского флота подверглись размагничиванию, что способствовало сокращению наших потерь от минного оружия
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта