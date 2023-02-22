Мэра Харькова вновь оштрафовали за публикацию на русском языке

Уточняется, что на этот раз градоначальник получил штраф за публикацию постов на русском в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram-канале.
«Причиной второго штрафа стали страницы Терехова в соцсетях, которые подписаны как официальные. Они подписаны на русском, как и некоторые публикации», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
До этого, в ноябре 2022 года, Терехова оштрафовали за обращение к харьковчанам на русском языке на 3,4 тыс. гривен (5,5 тыс. рублей). Таким образом Терехов нарушил закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
С 2019 года вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.
С января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.