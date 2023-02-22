МИД отверг возможность приближения ядерной войны

«Я не считаю, что решение приостановить действие ДСНВ приближает нас к ядерной войне. К ядерной войне могут приблизить мир те, кто безоглядно, предельно деструктивно, безответственно продолжает нагнетать обстановку, повышать ставки, эскалировать ситуацию, — это США и их сателлиты», — сказал он.
По его словам, Москва делала предупреждения США о пагубности их политики как по закрытым каналам, так и публично. При этом он заметил, что приостановка ДСНВ не меняет позицию России касательно того, в каких гипотетических ситуациях можно применить ядерное оружие.
Замглавы ведомства также подчеркнул, что выбор за Вашингтоном, куда дальше пойдет мир, — он должен проникнуться ответственностью за судьбы цивилизации.
21 февраля президент России Владимир Путин анонсировал приостановку участия Москвы в ДСНВ. Отмечается, что страна не выходит из договора, а именно приостанавливает участие в нем.