20:47 (мск), источник: ТАСС
Дуда сообщил, что Байден дал ему «мудрые советы»
По словам президента Польши, «это были прежде всего советы очень опытного политика, президента Соединенных Штатов, который уже видел многие политические ситуации».
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ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден дал ему на прощание несколько советов, как вести себя в той геополитической ситуации, в которой находится республика.
«Президент дал мне еще несколько советов относительно того, как действовать», — сказал Дуда в среду в эфире телеканала TVN24, приведя слова Байдена о том, что Польша находится «близко к местам, где происходят важные события, и иногда должна реагировать очень быстро».
На вопрос, были ли это предложения действовать более жестко, более решительно или, скорее, более осторожно и мудро, Дуда ответил, что «это были прежде всего советы очень опытного политика, президента Соединенных Штатов, который уже видел многие политические ситуации».
По его словам, это были «очень мудрые предложения».