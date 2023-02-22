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20:47 (мск), источник: ТАСС

Дуда сообщил, что Байден дал ему «мудрые советы»

По словам президента Польши, «это были прежде всего советы очень опытного политика, президента Соединенных Штатов, который уже видел многие политические ситуации».

Источник: AP 2022

ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден дал ему на прощание несколько советов, как вести себя в той геополитической ситуации, в которой находится республика.

«Президент дал мне еще несколько советов относительно того, как действовать», — сказал Дуда в среду в эфире телеканала TVN24, приведя слова Байдена о том, что Польша находится «близко к местам, где происходят важные события, и иногда должна реагировать очень быстро».

На вопрос, были ли это предложения действовать более жестко, более решительно или, скорее, более осторожно и мудро, Дуда ответил, что «это были прежде всего советы очень опытного политика, президента Соединенных Штатов, который уже видел многие политические ситуации».

По его словам, это были «очень мудрые предложения».

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