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21:22 (мск), источник: © РИА Новости

Минпромторг предложил запретить ввоз машин по упрощенным требованиям

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года, следует из постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«Предложение Минпромторга России предусматривает запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года», — прокомментировали документ в министерстве.

«В частности, с 1 июня 2023 года на все ввозимые в Россию автомобили, в том числе, на автомобили физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб. Они позволяют оперативно в автоматическом режиме получать данные о нахождении автомобиля в случае аварии и максимально быстро через “ЭРА-ГЛОНАСС” передавать данные службам для оказания помощи пострадавшим», — добавили в Минпромторге РФ.

В министерстве также уточнили, что производители устройств вызова экстренных оперативных служб подтвердили готовность к выпуску их достаточного количества для покрытия спроса. Кроме этого, создана большая сеть центров установки и обслуживания этих устройств.

Согласно документу, новые ужесточенные правила пока предлагается продлить до 1 февраля 2024 года.

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