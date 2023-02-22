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22:29 (мск), источник: ТАСС

Reuters: США предупредили Киев, что их поддержка не будет бесконечной

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева. Об этом сообщило в среду агентство Reuters. Как отмечается в публикации со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, «администрация заявила украинскому правительству, что ресурсы США не являются бесконечными».

Источник: AP 2022

«Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее», — приводятся в материале слова источника о боевых действиях на Украине.

Агентство представило результаты социологических опросов, проведенных им ранее совместно со службой Ipsos. Согласно этим данным, среди американцев сократилась поддержка предоставления военной помощи Украине. В апреле 2022 года за это выступали 73% опрошенных. К началу текущего месяца показатель уменьшился до 58%. Эти оценки основаны на социологическом исследовании с участием 4 тыс. жителей США.

В публикации констатируется, что республиканцы в Конгрессе выступают против предоставления Украине неограниченной военной помощи.

Агентство приводит мнение бывшего сотрудника Госдепартамента Джереми Шапиро, который курирует сейчас исследовательскую работу в Европейском совете по международным отношениям. Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена осознает риск эскалации на Украине, а также то, что помощь Киеву отвлекает Вашингтон от ряда других важных вопросов. Шапиро полагает, что возможности администрации США «предложить компромиссы Киеву и Москве ограничены», поскольку Вашингтон опасается «показаться слабым».

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