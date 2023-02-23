В Саудовской Аравии показали строительство «лежачего небоскреба» Здание-мегаполис станет самым экологичным в мире
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Герои среди нас
00:40 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил защитников Отечества с праздником

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. День защитника Отечества символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность народа всем, кто сражался за родную землю, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю 23 февраля.

Источник: AP 2022

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия», — сказал глава государства.

Он отметил, что так было «на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Бородином, и в победном мае 1945 года».

Отдельно Путин адресовал низкий поклон и самые теплые слова ветеранам, которое разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость родины. «Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы», — подчеркнул он. По словам президента, нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и преумножает ратные традиции своих дедов и прадедов.

«Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю крепкого здоровья и успехов в службе родине, благополучия вашим родным и близким», — заключил Путин.

День защитника Отечества впервые был проведен в 1919 г. как годовщина создания Красной армии, в 1923 г. официально установлен как «День Красной Армии и Флота», в 1946 г. переименован в «День Советской Армии и Военно-Морского флота». Ныне — день воинской славы РФ, является нерабочим праздничным днем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 100 кораблей Черноморского флота подверглись размагничиванию, что способствовало сокращению наших потерь от минного оружия
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирпраздники