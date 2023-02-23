Путин поздравил защитников Отечества с праздником

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия», — сказал глава государства.
Он отметил, что так было «на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Бородином, и в победном мае 1945 года».
Отдельно Путин адресовал низкий поклон и самые теплые слова ветеранам, которое разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость родины. «Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы», — подчеркнул он. По словам президента, нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и преумножает ратные традиции своих дедов и прадедов.
«Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю крепкого здоровья и успехов в службе родине, благополучия вашим родным и близким», — заключил Путин.
День защитника Отечества впервые был проведен в 1919 г. как годовщина создания Красной армии, в 1923 г. официально установлен как «День Красной Армии и Флота», в 1946 г. переименован в «День Советской Армии и Военно-Морского флота». Ныне — день воинской славы РФ, является нерабочим праздничным днем.