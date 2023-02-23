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10:33 (мск), источник: РИА Новости

К празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл, заявил Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с началом спецоперации на Украине к празднику 23 февраля вернулся первоначальный смысл.

Источник: РИА "Новости"

В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества.

«Теперь этому дню вернулся первоначальный смысл. Наши защитники вот уже год на переднем крае битвы с неонацистами. Мы молимся о каждом воине. Обращаем к вам слова искренней благодарности и восхищения вашей смелостью, решимостью и человечностью, которая присуща нашим воинам. Пусть ангел-хранитель бережет вас всегда, а мы ждём дома с Победой», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что для Севастополя 23 февраля значим еще и тем, что девять лет назад в городе на площади Нахимова прошел митинг Народной воли, положивший начало Русской весне, которая ознаменовалась воссоединением Крыма с Россией.

«Девять лет в масштабах истории — невеликий срок, а для нас — целая жизнь. Дети, родившиеся весной 2014 года в Севастополе, оканчивают начальную школу. Весной 2014 года вся страна помогала нам: даже самые далекие регионы присылали коммунальную технику, медицинскую и гуманитарную помощь. Это главное отличительное качество нашего народа: сплотиться в сложную минуту».

подчеркнул Развожаев

По его словам, сегодня перед всеми стоит общая задача — отстоять Россию, чего бы это ни стоило. «С начавшегося девять лет назад пути к возрождению нельзя сворачивать, как бы тяжело ни было. У нас нет другой дороги, кроме как в великое будущее, и правда на нашей стороне. Не устану благодарить каждого из вас, кто включился в эту работу. Новые вызовы требуют от нас единства, и не сомневаюсь, что мы справимся», — отметил губернатор.

Праздник 23 февраля зародился в СССР; тогда он ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к этой дате с событиями 1918 года: 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 11 февраля (29 января по старому стилю) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота. В обстановке наступления войск германского империализма на Советскую Россию 22 февраля был опубликован декрет-воззвание «Социалистическое Отечество в опасности!», а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на которых людей призывали встать на защиту Отечества от наступавших германских войск. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом формирования ее отрядов и частей.

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