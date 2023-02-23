В Польше россиянина обвинили в шпионаже

Отмечается, что мужчину задержали на основании показаний о том, что он собирал информацию о боевой готовности польских вооруженных сил и войск НАТО, которая затем передавалась российской разведке.
«Шпионская деятельность подозреваемого была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши», — говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, выявлен ряд коррупционных правонарушений, совершенных мужчиной, связанных с таможенным оформлением товаров. Россиянину грозит до 10 лет лишения свободы.
17 февраля бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит приговорен к 13 годам и двум месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Решение вынес центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли.
30 января сотрудники агентства разведки и безопасности Словении задержали двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже в пользу России.