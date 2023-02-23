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13:19 (мск), источник: Газета.Ру

В Польше россиянина обвинили в шпионаже

Гражданину России, который много лет проживает и ведет бизнес в Польше, предъявлено обвинение в шпионаже в пользу РФ в период с 2015 по апрель 2022 года. О этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря окружной прокуратуры Гданьска.

Отмечается, что мужчину задержали на основании показаний о том, что он собирал информацию о боевой готовности польских вооруженных сил и войск НАТО, которая затем передавалась российской разведке.

«Шпионская деятельность подозреваемого была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, выявлен ряд коррупционных правонарушений, совершенных мужчиной, связанных с таможенным оформлением товаров. Россиянину грозит до 10 лет лишения свободы.

17 февраля бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит приговорен к 13 годам и двум месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Решение вынес центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли.

30 января сотрудники агентства разведки и безопасности Словении задержали двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Анна Иванова

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