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13:07 (мск), источник: Известия

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества 23 февраля возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Источник: РИА "Новости"

По традиции глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад для церемонии возложения венков.

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Ранее утром в своей речи по случаю Дня защитника Отечества Путин отметил подвиги ветеранов и заявил, что текущее поколение российских военных бережет традиции своих дедов и прадедов.

22 февраля президент России во время выступления на концерте в «Лужниках» отметил, что весь российский народ является защитником Отечества. Он добавил, что прямо сейчас на исторических территориях России идет бой за наших людей и сегодня их поддерживает вся страна.

Ежегодно 23 февраля в России отмечается важный государственный праздник — День защитника Отечества. В Москве праздничный салют по случаю 23 февраля запустят на 14 площадках в 21:00. Всего запланировано 30 залпов.

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