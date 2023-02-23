Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

По традиции глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад для церемонии возложения венков.
Ранее утром в своей речи по случаю Дня защитника Отечества Путин отметил подвиги ветеранов и заявил, что текущее поколение российских военных бережет традиции своих дедов и прадедов.
22 февраля президент России во время выступления на концерте в «Лужниках» отметил, что весь российский народ является защитником Отечества. Он добавил, что прямо сейчас на исторических территориях России идет бой за наших людей и сегодня их поддерживает вся страна.
Ежегодно 23 февраля в России отмечается важный государственный праздник — День защитника Отечества. В Москве праздничный салют по случаю 23 февраля запустят на 14 площадках в 21:00. Всего запланировано 30 залпов.