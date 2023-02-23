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13:23 (мск), источник: Ведомости

Путин рассказал о фонде поддержки семей погибших участников СВО

Фонд по поддержке семей погибших участников специальной военной операции и ветеранов будет подчинен правительству, заявил в ходе общения с ветеранами в Александровском саду президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Это должна быть такая мощная, хорошая структура, но самое главное — я об этом сказал, что за каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник», — сказал президент.

23 февраля — в День защитника Отечества — Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. Глава государства принял участие в церемонии вместе с ветеранами боевых действий.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о создании специального государственного фонда, задача которого — адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших. Он займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д.

Работа фонда должна быть открытой и простой, заявил Путин: «Без казенщины и бюрократии». По его словам, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который «будет в режиме реального времени» работать с ветеранами. Структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г.

Поручение организовать работу Путин дал правительству и комиссии Госсовета по соцполитике. Также он призвал участвовать в этой работе губернаторов. При этом организация работы нового фонда, который консолидирует усилия по работе с ветеранами и членами их семей, не снимает обязанностей по соцподдержке, которые взяли на себя другие органы власти, в том числе региональные.

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