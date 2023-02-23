МИД Швейцарии рассказал о переговорах в Женеве по Украине

«Мы всегда предлагаем наши добрые услуги, однако вопрос состоит в том, чтобы знать, что с этим сделают обе стороны, как Россия, так и Украина. Международная Женева в обстановке максимальной осмотрительности принимает переговоры, хотя в настоящий момент они проходят не на самом высоком уровне», — сказал Иньяцио Кассис газете Le Temps.
Иньяцио Кассис отметил, что ранее Украина попросила Швейцарию представлять ее интересы в России. В Москве на эту просьбу ответили отказом.
«Нарратив России известен: она заявляет, что Швейцария утратила свой нейтралитет, однако в то же время она использует ее как нейтральную страну», — сказал господин Кассис.
Ранее Швейцария присоединилась к нескольким пакетам санкций Евросоюза против России в ответ на ввод российских войск на Украину. К 25 ноября Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,5 млрд франков (около $7,94 млрд). В конце ноября Федеральный совет Швейцарии также ввел полное эмбарго на поставки оружия России.