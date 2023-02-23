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17:53 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Швейцарии рассказал о переговорах в Женеве по Украине

В швейцарской Женеве идут переговоры о ситуации на Украине. Они проходят «не на самом высоком уровне» и в обстановке «максимальной осмотрительности». Об этом сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Он не уточнил какие-либо детали переговоров.

Источник: AFP 2022

«Мы всегда предлагаем наши добрые услуги, однако вопрос состоит в том, чтобы знать, что с этим сделают обе стороны, как Россия, так и Украина. Международная Женева в обстановке максимальной осмотрительности принимает переговоры, хотя в настоящий момент они проходят не на самом высоком уровне», — сказал Иньяцио Кассис газете Le Temps.

Иньяцио Кассис отметил, что ранее Украина попросила Швейцарию представлять ее интересы в России. В Москве на эту просьбу ответили отказом.

«Нарратив России известен: она заявляет, что Швейцария утратила свой нейтралитет, однако в то же время она использует ее как нейтральную страну», — сказал господин Кассис.

Ранее Швейцария присоединилась к нескольким пакетам санкций Евросоюза против России в ответ на ввод российских войск на Украину. К 25 ноября Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,5 млрд франков (около $7,94 млрд). В конце ноября Федеральный совет Швейцарии также ввел полное эмбарго на поставки оружия России.

Олеся Павленко

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