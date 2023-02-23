Путин: я бы сам с трудом выслушал все послание

«Вы сказали про послание. И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать», — отметил президент в беседе с ветеранами боевых действий возле Могилы Неизвестному Солдату и усмехнулся.
Послание президент упомянул, когда рассказывал ветеранам о том, как будет работать фонд по поддержке ветеранов и семей погибших участников спецоперации, создание которого он анонсировал накануне. Господин Путин пояснил, что он будет подчинен государству и будет оказывать помощь и другим категориям граждан.
Оглашение послания президента Федеральному собранию проходило в Гостином Дворе в Москве 21 февраля. В послании Владимир Путин затронул тему военной операции на Украине, внутреннюю политику государства и объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Выступление президента продлилось 1 час 45 минут 49 секунд.