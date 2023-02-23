16:49 (мск), источник: РБК
Варданяна сняли с должности госминистра Нагорного Карабаха
Бизнесмен в сентябре прошлого года отказался от гражданства России и уехал в Нагорный Карабах, где позднее был назначен госминистром.
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Бизнесмен Рубен Варданян, который в сентябре прошлого года отказался от гражданства России и уехал в Нагорный Карабах, где был назначен госминистром (главой правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), освобожден от должности. Об этом на планерном заседании объявил глава НКР Араик Арутюнян, сообщила его пресс-служба.
«На заседании правительства президент Арутюнян также обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра. Он высоко оценил усилия Варданяна как по повышению международной осведомленности об Арцахе, так и по решению многих внутренних проблем во время блокады», — сказано в сообщении.
Одновременно с этим Арутюнян предложил назначить новым госминистром генерального прокурора НКР Гургена Нерсисяна, «учитывая его профессиональные и человеческие качества».
За день до этого советник Варданяна Месроп Аракелян утверждал, что политик не собирается уходить в отставку и покидать Арцах. «Эти разговоры не новы. Как в январе, так и сейчас заявляю, что Варданян не собирается уходить в отставку и тем более покидать Арцах, поскольку и его позиция, и нашей команды не определяется занимаемой должностью в республике», — заявил он.
РБК обратился за комментарием к Рубену Варданяну.
Варданян — предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог».
По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. По оценке Forbes Real Time, в настоящее время состояние бизнесмена оценивается в $1,2 млрд.
В период активных военных действий в Карабахе в 2020 году Варданян выступал с публичными заявлениями по этой ситуации, в том числе просил президента России Владимира Путина помочь с решением конфликта.
Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах в сентябре 2022 года. Свое решение он объяснил желанием поддержать жителей НКР, которые находятся «в очень тяжелом психологическом состоянии». Через месяц президент Араик Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство, которое последний принял.
Он также предлагал премьер-министру Армении Николу Пашиняну лично приехать в НКР и на месте убедиться в том, какую роль играют российские миротворцы. «Критиковать легко, когда ты не в Арцахе», — отмечал политик.
Помимо этого, Варданян неоднократно выступал с критикой позиции Азербайджана по Лачинскому коридору, после чего МИД страны потребовал от него покинуть Нагорный Карабах. «Его деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», — утверждал глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов.
В ответ Варданян напомнил, что имеет арцахские корни и уже 20 лет приезжает в Нагорный Карабах, где участвовал во многих общественных инициативах. «У меня тут дом, и я не очень понимаю, почему должен отсюда уезжать. Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской Республики могли жить рядом, но не вместе. Это единственная возможность для всех сторон, чтобы избегать конфликта», — утверждал бизнесмен. Позже он заявлял, что останется в Арцахе, «чтобы бороться», и не подчинится требованиям Баку.
Илья Пламенев