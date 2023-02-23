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21:19 (мск), источник: РБК

Джонсон заявил об амбициях на должность генсека НАТО

В настоящее время генсеком НАТО является Йенс Столтенберг, чьи полномочия истекают в сентябре 2023 года. В офисе альянса уже объявили о нежелании Столтенберга идти на 4-й срок. Джонсон пообещал рассмотреть возможность выдвижения.

Источник: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «Рада».

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о своих перспективах возглавить альянс.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг стал главой альянса и председателем Совета объединения в марте 2014 года, он вступил в должность в октябре того же года. Изначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, однако их затем дважды продлевали на два года. В начале февраля 2022 года Столтенберга назначили главой Центрального банка Норвегии. Он должен был приступить к работе после завершения службы в НАТО, однако после начала российской спецоперации на Украине полномочия Столтенберга продлили до конца сентября 2023 года.

В ноябре NYT со ссылкой на источники писала, что в качестве основного кандидата на пост генерального секретаря НАТО в Вашингтоне рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд с украинскими корнями.

В конце января Politico писала, что многие участники НАТО считают продление срока полномочий Столтенберга реальным. После этого официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что Столтенберг не собирается продлевать срок полномочий в четвертый раз. До работы в альянсе Столтенберг был премьер-министром Норвегии с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год.

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