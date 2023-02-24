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02:09 (мск), источник: ТАСС

Шольц заявил о намерении продолжать искать диалог с Путиным

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине, даже если время для переговоров еще не пришло.

Источник: Reuters

«Сначала должен наступить момент, открывающий перспективу мира», — сказал Шольц в четверг в эфире телеканала ZDF. «Это одна из причин, почему, например, я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова — последний раз в декабре, но в какой-то момент в ближайшем будущем, — чтобы убедить его в том, что все не так, как он это представляет», — подчеркнул канцлер ФРГ. Также, по его словам, следует надеяться, что «когда-нибудь наступит момент, когда действительно станут возможны честные переговоры, которые приведут к приемлемым, правильным для украинцев результатам».

По данным пресс-службы Кремля, последний на сегодняшний день телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года.

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