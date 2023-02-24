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05:24 (мск), источник: Газета.Ру

Глава Минобороны ФРГ заявил об отсутствии «красной линии» в вопросе оказания помощи Киеву

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил об отсутствии «красной линии» в вопросе оказания помощи Украине. Его цитирует ТАСС.

Источник: AFP 2022

«Красной линии в этом смысле нет», — сказал министр.

По словам Писториуса, если такая линия и должна быть, то ее не нужно «описывать публично». Он также указал, что «дело не в красных линиях, а в том, что для Германии существуют две максимы»: не становиться участником конфликта и действовать только совместно с союзниками.

«Мы работаем вместе с партнерами и будем продолжать действовать согласованно, но очень расчетливо и взвешенно», — отметил министр.

Ранее бывший посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник призвал канцлера Олафа Шольца «перейти все красные линии» в вопросах поставок вооружений Киеву. Дипломат заявил, что ВСУ ждут от ФРГ истребители и подводные лодки, чтобы вернуть территории. Предыдущие решения об отправке на Украину танков и другого оружия Мельник назвал «квантовым скачком», но пожаловался, что реализация этих решений запаздывает.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что западным странам нужно решиться и переступить «красные линии» в вопросе поставок оружия Украине. Он обратился с государствам Запада и посоветовал им не тратить время впустую, предложил быть решительными и едиными, а также принимать решение как можно быстрее.

Справка
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