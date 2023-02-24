06:53 (мск), источник: © РИА Новости
Танки Abrams бесполезны на Украине, заявили в Белом доме США
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Большого смысла в танках Abrams на Украине нет, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
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«Президент Джо Байден услышал от военных оценку о том, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard им (украинцам — ред.) нужны на самом деле», — заявил Салливан в эфире CNN.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.