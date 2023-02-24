МИД КНДР заявил, что продолжение провокаций США может быть расценено как объявление войны

«США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР при игнорировании наших неоднократных протестов и предупреждений может быть расценено как объявление войны нашему государству», — отметил он.
По словам дипломата, чтобы разорвать «порочный круг военной напряженности» на Корейском полуострове, США должны продемонстрировать свою «действенную позицию», отказавшись от обязательств по развертыванию стратегических средств в Республике Корея и прекратив все учения, направленные против КНДР. Это единственный способ, подчеркнул Квон Чжон Гын.
Представитель МИД КНДР осудил Совет Безопасности ООН, «находящийся под влиянием США и их сателлитов», за двойные стандарты. Недовольство Пхеньяна вызвало обсуждение «законного права государства на самозащиту», реализация которого проявляется в ракетных пусках, и игнорирование «действий, повышающих военную напряженность, таких как развертывание стратегических средств и масштабные совместные учения» США и Республики Корея. Еще одно доказательство настроя Сеула и Вашингтона на конфронтацию — планирование визита официальных лиц на базу американских атомных подводных лодок, подчеркнул он.
«Это показывает, что Совет Безопасности ООН деградирует до инструмента давления США на КНДР», — добавил высокопоставленный дипломат. Если Совбез продолжит называть законное незаконным, а несправедливость — справедливостью, это может вызвать негативные последствия в виде роста напряженности на полуострове. Квон Чжон Гын также обещал решительные контрмеры, если право КНДР на самозащиту снова по настоянию США станет предметом обсуждения Совбеза ООН.