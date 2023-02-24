Владимир Мединский не подтверждает возобновление переговоров по Украине

«Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут», — сказал Мединский (цитата по «РИА Новости»).
Накануне, 23 февраля, Иньяцио Кассис рассказал, что в Женеве в обстановке «максимальной осмотрительности» ведутся переговоры по вопросу конфликта на Украине. Он уточнил, что встречи проходят «не на самом высоком уровне».
Очные переговоры делегаций России и Украины в последний раз проходили 29 марта в Стамбуле. Российскую делегацию на встрече представлял Владимир Мединский, украинскую — Давид Арахамия. В мае советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры прекратились по инициативе украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин.