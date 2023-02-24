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08:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Мединский не подтверждает возобновление переговоров по Украине

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ни дипломаты, ни представители администрации не ведут никаких переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Так он прокомментировал слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что в Женеве проходят встречи, где обсуждают ситуацию на Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут», — сказал Мединский (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 23 февраля, Иньяцио Кассис рассказал, что в Женеве в обстановке «максимальной осмотрительности» ведутся переговоры по вопросу конфликта на Украине. Он уточнил, что встречи проходят «не на самом высоком уровне».

Очные переговоры делегаций России и Украины в последний раз проходили 29 марта в Стамбуле. Российскую делегацию на встрече представлял Владимир Мединский, украинскую — Давид Арахамия. В мае советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры прекратились по инициативе украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин.

Милена Костерева

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