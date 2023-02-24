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10:02 (мск), источник: ТАСС

Боррель заявил о нежелании ЕС «разрушения» России

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз не желает «разрушения» России. Такое мнение он выразил в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El Periódico.

Источник: AP 2022

«Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России», — заверил дипломат. По его словам, не все европейские страны одинаково относятся к конфликту.

Есть страна, которая очень скептически относится к последствиям санкций, которая считает, что они не действуют и что их не нужно было вводить, потому что этим мы выстрелили себе в ногу. Я не разделяю этот анализ, но эта страна голосовала за все предложения по санкциям. Она скептически [настроена], она в них не верит, но единства не нарушает.

Жозеп Боррель
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Глава дипломатии ЕС не исключил, что подход сообщества по ситуации на Украине был «слишком постепенным». «Непременно, было бы лучше, если бы вместо того, чтобы тратить три месяца на обсуждение, отправлять или нет танки Leopard, их бы отправили раньше», — считает он. «Россия способна производить [вооружение] и у нее есть гораздо более высокие запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали», — уточнил Боррель.

«Мы знаем, что у нас есть. Знаем, что пока этих [боеприпасов] достаточно», — отметил он, призвав ускорить темпы производства и использовать запасы, которые есть у государств — членов сообщества. «Мы будем производить больше [боеприпасов], но пока идет производство, передавайте [Украине] то, что есть», — сказал дипломат.

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