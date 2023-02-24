Боррель заявил о нежелании ЕС «разрушения» России

«Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России», — заверил дипломат. По его словам, не все европейские страны одинаково относятся к конфликту.
Глава дипломатии ЕС не исключил, что подход сообщества по ситуации на Украине был «слишком постепенным». «Непременно, было бы лучше, если бы вместо того, чтобы тратить три месяца на обсуждение, отправлять или нет танки Leopard, их бы отправили раньше», — считает он. «Россия способна производить [вооружение] и у нее есть гораздо более высокие запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали», — уточнил Боррель.
«Мы знаем, что у нас есть. Знаем, что пока этих [боеприпасов] достаточно», — отметил он, призвав ускорить темпы производства и использовать запасы, которые есть у государств — членов сообщества. «Мы будем производить больше [боеприпасов], но пока идет производство, передавайте [Украине] то, что есть», — сказал дипломат.