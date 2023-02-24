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11:01 (мск), источник: Российская газета

Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц РФ

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли в пятницу утром объявил о новом пакете скоординированных на международном уровне санкций и торговых мер, включая запрет на экспорт российских предметов, которые Россия использовала «на поле боя до настоящего времени». Соответствующий документ обнародован на сайте британского правительства.

Источник: Reuters

Среди сотен товаров — авиационные детали, радиоаппаратура и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Санкции нацелены на 92 физических и юридических лица. Под их действие попали руководители высшего звена российской государственной атомной энергетической компании «Росатом», а также руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и других представителей российской элиты. При этом 34 физических лица связаны с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями «Ростех» и «Корпорация Алмаз-Антей», говорится в документе.

В рамках сегодняшнего пакета под санкции также попадают четыре банка, включая МТС, шесть российских организаций, занимающихся производством или ремонтом военной техники для Вооруженных Сил России, включая авиацию и флот. Кроме того, в санкционный список помещены пять высокопоставленных иранских руководителей Qods Aviation Industry, компании, производящей беспилотники.

Под персональные санкции также попали, в том числе, Маттиас Варниг, генеральный директор Nord Stream 2 («Северный поток-2»), губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Алексей Козак, сын бывшего вице-премьера Дмитрия Козака, двадцать руководителей «Газпрома» и «Аэрофлота», в том числе председатель «Газпрома», бывший премьер-министр России Виктор Зубков и два действующих российских министра, имена которых не называются.

На Даунинг-стрит не скрывают, что санкции введены специально накануне выступления на Совете Безопасности ООН министра иностранных дел Украины Кулебы.

Максим Макарычев

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