Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц РФ

Среди сотен товаров — авиационные детали, радиоаппаратура и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Санкции нацелены на 92 физических и юридических лица. Под их действие попали руководители высшего звена российской государственной атомной энергетической компании «Росатом», а также руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и других представителей российской элиты. При этом 34 физических лица связаны с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями «Ростех» и «Корпорация Алмаз-Антей», говорится в документе.
В рамках сегодняшнего пакета под санкции также попадают четыре банка, включая МТС, шесть российских организаций, занимающихся производством или ремонтом военной техники для Вооруженных Сил России, включая авиацию и флот. Кроме того, в санкционный список помещены пять высокопоставленных иранских руководителей Qods Aviation Industry, компании, производящей беспилотники.
Под персональные санкции также попали, в том числе, Маттиас Варниг, генеральный директор Nord Stream 2 («Северный поток-2»), губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Алексей Козак, сын бывшего вице-премьера Дмитрия Козака, двадцать руководителей «Газпрома» и «Аэрофлота», в том числе председатель «Газпрома», бывший премьер-министр России Виктор Зубков и два действующих российских министра, имена которых не называются.
На Даунинг-стрит не скрывают, что санкции введены специально накануне выступления на Совете Безопасности ООН министра иностранных дел Украины Кулебы.