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13:45 (мск), источник: ТАСС

Штайнмайер призвал Китай говорить не только с Россией, но и с Украиной

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Китай вести переговоры «не только с Россией, но и с Украиной». С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в Берлине.

Источник: AP 2022

«Мы рады каждому конструктивному предложению, которое приблизит нас к справедливому миру. Пока еще под вопросом, хочет ли Китай играть такую роль. Если это так, то Китай должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом», — заявил он на мероприятии, посвященном годовщине начала российской специальной военной операции.

«Только вывод российских войск откроет путь к переговорам — так требует вчерашняя резолюция ООН», — заявил Штайнмайер, повторив неоднократно озвученную позицию Запада. Он высказался против «продиктованного мира» на условиях России.

Ранее МИД КНР опубликовал документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включают в себя 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и боевых действий, уважению законных интересов и озабоченностей всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также прекращению введения любых односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

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