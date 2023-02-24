Штайнмайер призвал Китай говорить не только с Россией, но и с Украиной

«Мы рады каждому конструктивному предложению, которое приблизит нас к справедливому миру. Пока еще под вопросом, хочет ли Китай играть такую роль. Если это так, то Китай должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом», — заявил он на мероприятии, посвященном годовщине начала российской специальной военной операции.
«Только вывод российских войск откроет путь к переговорам — так требует вчерашняя резолюция ООН», — заявил Штайнмайер, повторив неоднократно озвученную позицию Запада. Он высказался против «продиктованного мира» на условиях России.
Ранее МИД КНР опубликовал документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включают в себя 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и боевых действий, уважению законных интересов и озабоченностей всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также прекращению введения любых односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.