Захарова: Россия открыта к достижению целей спецоперации дипломатическим путем

Захарова отметила, что российская сторона высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирования конфликта и разделяет «соображения Пекина», поскольку привержена принципам устава ООН, нормам международного права в части неделимости безопасности, «согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран». Также, как и МИД КНР, МИД России считает нелегетимными ограничительные меры, которые являются «грубым инструментом недобросовестной конкуренции и экономической войны».
По словам Захаровой, именно этими соображениями Россия руководствовалась, когда в конце 2021 г. предлагала заключение договора о гарантиях безопасности с США и соглашения о мерах обеспечения безопасности с НАТО, которые были отвергнуты западными странами.
«Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем. Это подразумевает прекращение поставок на Украину западных вооружений и наемников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с ее территории», — отметила официальный представитель МИД.
В качестве еще одного условия мирного урегулирования Захарова назвала снятие всех ограничительных мер.
«Главным же препятствием мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закреплённая Указом В. Зеленского 30 сентября 2022 г. “невозможность” переговоров с Президентом России В. В. Путиным, а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий, включая требование вывода российских войск с наших новых территорий — Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины», — подытожила представитель российского внешнеполитического ведомства.
В годовщину начала спецоперации России на Украине МИД Китая опубликовал на своем сайте документ, отображающий позицию КНР по урегулированию конфликта. Он состоит из 12 пунктов, которые включат в себя отказ от менталитета Холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, начало переговоров, выполнение соглашений, содействие восстановлению Украины со стороны международного сообщества и др.
После публикации предложений Пекина по урегулированию конфликта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС изучит предложенный документ. По мнению политика, на предложения необходимо смотреть, учитывая дружбу России и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразился жестче, заявив, что «к Китаю нет большого доверия», поскольку Пекин не осудил российскую спецоперацию на Украине.
Информация о мирном плане КНР по Украине появилась в СМИ ранее на этой неделе. Как отмечало агентство Bloomberg, Пекин первоначально якобы планировал также включить в него призыв к завершению поставок оружия на Украину, но в опубликованном же МИД КНР документе такого пункта не содержится.