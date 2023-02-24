23:15 (мск), источник: © РИА Новости
Канада ввела ряд антироссийских санкций
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Канада вводит санкции против 129 физических лиц и 63 организаций из России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Сегодня мы объявляем новые санкции против 129 физических лиц и 63 организаций, включая российских заместителей премьер-министра, министров, других членов администрации президента России, российских военных и тех, кто участвует в производстве артиллерии оружия, используемого на Украине», — сообщил он во время своего выступления, трансляцию которого ведет CPAC.
В списках также значатся ФСБ, Главное управление Генштаба (также известное как ГРУ), ФСО, Совет Федерации и Госдума, «Единая Россия», Главное управление специальных программ президента РФ, Росфинмониторинг.
Санкции затрагивают также оператора Запорожской АЭС, «Уралвагонзавод», Центральный аэрогидродинамический институт и «Роснефтегаз».
«Мы также запрещаем экспорт в Россию определенных химикатов, которые используются при производстве электроники», — сказал Трюдо.
В обновленных списках значатся также Светлана и Илья Медведевы — жена и сын зампреда Совбеза России, а также предприниматель Алексей Мордашов и четверо членов его семьи.